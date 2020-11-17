Karantinadaki baba zihinsel engelli oğlunu neden bıçakladığı ortaya çıktı
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Karantinadaki baba zihinsel engelli oğlunu neden bıçakladığı ortaya çıktı

17.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:25
Karantinadaki baba zihinsel engelli oğlunu neden bıçakladığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da koronavirüsten dolayı karantinada olan aile arasında çıkan kavgada yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçan baba polis tarafından yakalanırken, KYK yurduna yerleştirilen babanın 22 yaşındaki oğlunu uyurken kendisine kemerle vurmasına öfkelendiği için bıçakladığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da, Dervişpaşa mahallesi Kemal Aşkar caddesi üzerindeki binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kovid -19 temaslısı oldukları için evlerinde 4 günden bu yana karantinada olan baba 44 yaşındaki baba Kemal A.D'ye iddiaya göre uyurken zihinsel engelli olan oğlu Emrah A.D'yi (22) kemerle vurdu. Buna öfkelenen baba, iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla oğlu Emrah A.D'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Emrah M.A.D'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçan babayı polis başarılı takiple yakaladı

Olay sonrası kaçan baba polisi takibi ile yakalandı. Temaslı olduğu için karantinada olan ve kaçarak bu kuralıda ihlal eden baba Kemal A.D., ardından filyasyon ekipleri tarafından polisten teslim alınarak karantinayı tamamlayacağı Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) KYK yurduna yerleştirildi. Şahsın karantina sürecinin tamamladıktan sonra 'kasten yaralama' suçundan ifadesinin alınacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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