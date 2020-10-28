DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

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KARANTİNADA OLMASI GEREKEN ŞOFÖR BEYOĞLU'NDA YOLCU TAŞIRKEN YAKALANDIHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHABeyoğlu Tarlabaşı Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.

KARANTİNADA OLMASI GEREKEN ŞOFÖR BEYOĞLU'NDA YOLCU TAŞIRKEN YAKALANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHA

Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken Ahmet K.'nın halk otobüsü kullandığı tespit edildi. Ahmet K.'ya idari para cezası uygulandıktan sonra ambulansla evine gönderildi.Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Taksim -Topkapı seferini yapan Özel Halk Otobüsü şoförünün eşi koronavirüs hastası olduğu için kendisinin de ev karantinasında olması gerektiği tespit edildi. Karantinayı ihlal ederek yolcu taşımaya devam eden şoför Ahmet K.'ya idari para cezası uygulandı. Halk otobüsünden indirilen yolcular ise başka araçlar ile yollarına devam etti. Halk Otobüsü şoförü için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Ahmet K. ambulans ile evine götürüldü. Özel Halk Otobüsü ise dezenfekte edilmesi için başka bir şoföre teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı