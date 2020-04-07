Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
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Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti

İstanbul'da karantinada olan Şeyma Subaşı, evde çıkamadığı için saçları uzayan sevgilisi Guido Senia'nın saçlarını kesti. Subaşı, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

07.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:48
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti

Uzun bir süredir Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, koronavirüsten korunmak için sevgilisiyle kendisini karantinaya aldı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında berber ve kuaförler kapatılınca eline tıraş makinesini alan Subaşı, sevgilisini tıraş etti.

"KESTİM AMA ÇOK AZ UCUNDAN"

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı berberlik yaptığı anları da takipçileriyle paylaşarak "Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama. Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü ben de kendime güvenemedim. Ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi" dedi.

Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti

Haberin Videosu:

Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
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