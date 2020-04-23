Karantinada 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını kemanla çalarak moral buldular Karantinada 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını kemanla çalarak moral buldular Kırgızistan'dan tahliye uçakları ile getirilerek Maltepe'de yurda yerleştirilen karantinadaki Türk vatandaşlar, müzikler ile moral buldu.

Karantinada 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını kemanla çalarak moral buldular

İSTANBUL - Kırgızistan'dan tahliye uçakları ile getirilerek Maltepe'de yurda yerleştirilen karantinadaki Türk vatandaşlar, müzikler ile moral buldu. Vatandaşlardan birinin kemanla Fikrimin İnce Gülü eserini çalarak kendisine ve diğer vatandaşlara moral vermesi renkli anlara sahne oldu.

Kırgızistan'dan tahliye uçakları ile getirilen Türk vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında Maltepe'deki bir yurda 14 gün karantinada kalmak üzere yerleştirilmişti. Karantinadaki vatandaşlar, müzikler ile moral buluyorlar. Vatandaşlardan biri, kaldığı odanın kapısına çıkarak keman ile Fikrimin İnce Gülü eserini çaldı. Karantina sürelerini yurtta dolduran vatandaşlar bu müzik ziyafeti ile moral depoladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA