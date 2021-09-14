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Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, karantinada olması gerekirken şehirlerarası otobüsle seyahat ederken yakalanan Özkan Saban'a (56) 4 bin 50 TL ceza kesildi.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, karantinada olması gerekirken şehirlerarası otobüsle seyahat ederken yakalanan Özkan Saban'a (56) 4 bin 50 TL ceza kesildi. Karantina süresi gece yarısı bittiği belirlenen Saban, belirlenen süreyi doldurması için tekrar karantinaya gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, akşam saatlerinde ilçe girişinde yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi. Durdurulan otobüslerde sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları ve aracın takoğraf cihazı kontrol edildi. Yapılan denetimde Çorum'un Sungurlu ilçesinden Ankara'ya giden Özkan Saban'ın HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. Temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği belirlenen Saban, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı. Otobüs firmasına da 4 bin 50 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Saban'ın karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği belirlendi.


Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri
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