Karantina süresi kaç güne düştü? Karantina kaldırıldı mı?
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni kararlar merak edildi. Karantina süresi hakkında da gelişmeler yaşanırken karantina süresi kaç güne düştü ve karantina kaldırıldı mı konuları merak edildi.
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi." Denildi.
KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜNE DÜŞTÜ?
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi." Denildi.
??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.— Haberler (@Haberler) January 5, 2022
Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı?
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