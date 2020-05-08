Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı

Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı
08.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:48

Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı Ukrayna'dan koronavirüs salgını nedeni ile tahliye edilerek, Tokat'ta 14 günlük karantina süresini dolduran 323 vatandaş evlerine uğurlandı.

Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı

TOKAT - Ukrayna'dan koronavirüs salgını nedeni ile tahliye edilerek, Tokat'ta 14 günlük karantina süresini dolduran 323 vatandaş evlerine uğurlandı.

Korona virüs salgını nedeni ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye edilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta bulunan KYK'ya bağlı Aydoğan Aydın ile Ballıca öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi dolan vatandaşlar davul-zurnalarla memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar yola çıkmadan önce yurt bahçesine fidan dikti. Vatandaşlardan Ahmet Balkesen, karantina sürecini dile getirerek, "Karantina süresince devletimizin büyüklüğünü gördük. Kendi vatandaşlarına en büyük ölçüde sahip çıkan Türkiye devletidir. Devletimizin büyüklüğünü bizlere en kısa sürede uçak göndererek vatandaşına sahip çıkarak karantina da sağladığı olanaklarla gördük. En ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Kendi evimizde bulduğumuz rahatlığı burada da sağladılar. Büyük devletimize milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri yabancı ülkede bırakmadılar desteklerini verdiler. Gerçekten devletimle, milletimle gurur duyuyorum" dedi.

Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Haber
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Loris Karius Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: Karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:34:12. #1.15#
title