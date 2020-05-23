Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Karantina günlerinde çalışmalarını evden sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, boş vakitlerinde ailesiyle birlikte film izliyor. Karantina sürecinde film kültürünün geliştiğini belirten İmamoğlu, "Bir filmi izledim, Yılmaz Erdoğan'ı arayıp tebrik ettim. O da 'Başkanım şunu da izleyin' dedi" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina günlerinde evinin kapısını gazetecilere açtı. Türk siyaseti, karantina günleri ve sosyal hayatına dair sorulara samimiyetle cevap veren Başkan İmamoğlu, usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'la arasında geçen bir anısını da paylaştı.

İMAMOĞLU'NUN YILMAZ ERDOĞAN'LA ANISI

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İmamoğlu, "Televizyon izler misiniz?" sorusuna "İzlemiyoruz" yanıtını verdi. Ancak bu dönemde ailecek film izleme geleneği oluştuğunu söyleyen İmamoğlu, "Nuri Bilge Ceylan'ın 6-7 filmini arka arkaya izledik. Hatta bir filmi izledim Yılmaz Erdoğan'ı arayıp tebrik ettim. O da 'Başkanım şunu da izleyin' dedi.

Zincirleme filmlerini izledik, neredeyse hepsi bitti. Şefin elinden bir yemek çıkar ya… Artık 'Bu Nuri Bilgi Ceylan'ın filmi' diyebilecek durumdayım" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Onur Günal

"İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ"

"İstanbul'un en çok hangi köşesini seviyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İstanbul'un tat alınacak o kadar yeri var ki… İstanbul'un kendi içinde kıyaslamak çok güç. Ama İstanbul'u dünyanın herhangi bir yeri ile kıyaslayabilirim. Dünyanın en güzel şehri diyebilirim rahatlıkla. Nerede balık yenir, bu şehrin en güzel mezesi nerededir, en iyi pide nerede yenir, en iyi döneri nerede vardır, en iyi sulu yemeği nerede yapılır bilirim.

İstanbul'u hep gezerek öğrendim. Kadıköy'de otururken Beylikdüzü'nde iş yaşamımız olmuştu. Avcılar'da üniversite okurken Güngören'de iş yerim olmuştu. Bayrampaşa'da Gaziosmanpaşa'da iş yerlerim oldu. Gezerek yaşadığım için tutkuyla bağlanabileceğim çok yeri var İstanbul'un."