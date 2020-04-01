Karantina günlerinde "sanal misafirlik" dönemi
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Yaşar Üniversitesi, Kültür Sanat

Karantina günlerinde "sanal misafirlik" dönemi

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan kişilerin, en temel ihtiyaçlarından sosyalleşmeyi, çeşitli uygulamalar üzerinden görüntülü görüşmeler yaparak gidermeye çalıştığını belirtti.

01.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
Karantina günlerinde

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan kişilerin, en temel ihtiyaçlarından sosyalleşmeyi, çeşitli uygulamalar üzerinden görüntülü görüşmeler yaparak gidermeye çalıştığını belirtti.

Onat, yaptığı açıklamada, iletişimin, insanlığın temel ihtiyaçlarından olduğunu vurguladı.

Dünyada milyonlarca insanın salgının yayılmasını önlemek için evlerinde kaldığına işaret eden Onat, mevcut durumda fiziksel mesafenin sınırlandığını bildirdi.

Dijital medyanın kişilerarası ilişkilerde sınırları kaldırmaya yardımcı olduğuna değinen Onat, şunları kaydetti:

"Toplum olarak misafir ağırlamayı, misafirliği çok seviyoruz ve sosyal ilişkilerimizi sürdürmenin, statü sahibi olmanın en önemli eylemi, yüzyıllardan beri misafirlik oldu. Oysa bugün salgın nedeniyle evlerimizde kalmak zorundayız. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan iletişimi ve sosyalleşmeyi sosyal medya platformları sayesinde sürdürüyoruz. İsteğe bağlı karantina sürecinde, insanların dijital medya uygulamaları kullanarak görüntülü görüşmeleri artırdığı gözleniyor."

Önceden televizyon izlemek için gelen misafirlere Halit Kıvanç'ın "telesafir" adını taktığını anımsatan Onat, "Eskiden herkesin evinde televizyon yoktu ve akşam olduğunda 'telesafirler' evlerimize gelir, birlikte yayın izlerdik. Bugünlerde ise geçmişteki telesafirliğin yerini sanal misafirlik aldı. Artık herkes evinden birbirine, bu kez ekranlar aracılığıyla misafir oluyor. Uzaktan çalışma ve görüntülü görüşme imkanı sunan bir uygulamaya talebin martta yüzde 700 arttığının açıklanması da bunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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