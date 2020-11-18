Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi
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Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

18.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:09
Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

Sakarya'da iki katlı evde kiracı olarak oturan 5 kişilik aile, ev sahiplerinin koronavirüs testi pozitif çıkınca akrabalarının yanına gitti. Kiracılarından bir hafta haber alamayınca endişelenen ev sahibi, polisin yaptığı araştırma ile ailenin akrabalarının yanında olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi 1379 Sokak'ta bir binada oturan 5 kişilik aile, iddiaya göre ev sahiplerinin koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya alınacakları endişesiyle akrabalarının yanına gitti.

EV SAHİPLERİ HABER ALAMAYINCA POLİSE BİLDİRDİ

Ev sahipleri, kiracısı olan ve alt katında yaşayan 5 kişilik aileden 1 haftadır haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Evin kapısını çalan polis, açan olmayınca aileye telefonla ulaşmaya çalıştı. Aileye telefonla da ulaşamayan polis ekipleri, durumu savcıya bildirdi.

Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

KORONA ENDİŞESİYLE AKRABALARININ YANINA GİTMİŞLER

Talimat doğrultusunda kapısı açılan evde kimse olmadığı görüldü. yapılan araştırmalar sonucu ailenin, karantinaya alınma endişesiyle akrabalarının yanına gittiği öğrenilince rahat nefes alındı.

Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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