Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

Sakarya'da iki katlı evde kiracı olarak oturan 5 kişilik aile, ev sahiplerinin koronavirüs testi pozitif çıkınca akrabalarının yanına gitti. Kiracılarından bir hafta haber alamayınca endişelenen ev sahibi, polisin yaptığı araştırma ile ailenin akrabalarının yanında olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.