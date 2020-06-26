Karantina döneminde kilo veren İbrahim Muratoğlu projeleri değerlendiriyor Genç ve başarılı oyuncu İbrahim Muratoğlu, "Herkes pandemi döneminde evde kalarak kilo alırken ben kilo verdim. Ama nasıl verdiğimi bilmiyorum" dedi

Normalleşmenin ardından spor salonlarının açılmasıyla Muay Thai ustası Furkan Baydar ile çalışmalarını hızlandıran genç oyuncu İbrahim Muratoğlu bunun yanı sıra Wing Chun, Kick Box, Artistic Cimnastik, Eskrima, Voleybol, Basketbol, Yüzme, At Binme, Kılıç-Kalkan Kullanma, Dövüş Sanatları dallarındada iddialı olduğunu belirtiyor.





'KURULUŞ OSMAN İZLİYORUM'

Bu spor dallarında iddialı olduğundan kendisinin dönem dizi ve sinema filmlerinde daha başarılı olacağını söyleyen genç oyuncu "Bu konuda iddialıyım hadi bakalım hodri meydan" dedi. Sırf bu yüzden özellikle Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisini izlediğini belirten Muratoğlu, "Orada ben olsaydım neler yapmazdım" açıklamasında bulundu.

'PRJOELERİ BEKLİYORUM'

En büyük isteğinin tarih, kurgu ve bilimsel projelerde oynamak olduğunu üzerine basa basa vurgulayan İbrahim Muratoğlu bu tarz projeler beklediğini söylüyor.

Kaynak: Snob Magazin