Karantina'da kalan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu Samsun, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100.

Samsun, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Samsun'da Atakum Belediyesi, Lozan Caddesi'nde konser düzenledi. Zabıta ekiplerinin Türk bayrakları açtıkları konserde, "İzmir Marşı" çalındı. Balkonlarından Türk bayrakları sallayan vatandaşlar ise alkışlarla destek verdi. Saat 21.00'de zabıta ekipleri ve balkonlardaki vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Ürdün ve Almanya'dan yurda getirilen Türk vatandaşları, karantina altında tutuldukları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu'nda TBMM'nin 100. yılını kutladı. Balkonlardan İstiklal Marşı okuyan vatandaşlara polis ve AFAD ekipleni ile yurt çalışanları eşlik etti. Kaynak: AA