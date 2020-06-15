Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
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Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz

Ünlü sunucu Seray Sever, seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. İlk tatil paylaşımını yapmayı ihmal etmeyen Seray Sever'in bikinili pozu büyük beğeni topladı.

15.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:58

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programı ile ekranlara gelen Seray Sever, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından pek çok ünlü gibi soluğu Bodrum'da aldı. Hafta sonunu eşi Eray Sünbül ile birlikte dinlenerek geçiren Seray Sever, ilk tatil pozunu da takipçileriyle paylaştı.

BİKİNİLİ POZU BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dikkat çeken ünlü isim, Bodrum'da denizin keyfini çıkardı. Seray Sever'in bikini pozu ise beğeni topladı.

Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz

YATAK POZLARI İLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Seray Sever, daha öncede kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatak pozlarını paylaşmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
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