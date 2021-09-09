Karanlıktaki Çığlık Filmi
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Karanlıktaki Çığlık, internetin geleneksel arama motorları tarafından erişilemeyen büyük kısmıdır. Uzmanlar arama motorları üzerinden erişilebilen içerim %1'inden daha az olduğu tahmin etmektedir. 'Ludovico 122' adındaki genç bir YouTuber Dark Web'in sekizinci seviyesine ulaşmaya çalışır. Bu süreci izleyicileri için kayıt altına alan genç, hayatını değiştirecek korkunç sürprizlerle karşılaşır.
Yönetmen: Diego Savignano
Senaryo: Nicolás Onetti, Diego Savignano
Oyuncular: Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernández, Clara Kovacic, Nadia Ozan, Germán Baudino, James Wright, Laura Gaffuri, Pablo Vilela
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Dark Web: Descent Into Hell
Yapımcı Firma: Atlantik
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Arjantin, Yeni Zelanda
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 79 dk.
Dağıtıcı Firma: TME Films
Vizyon Tarihi: 17.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com