Karanlıktaki Çığlık Filmi
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Karanlıktaki Çığlık Filmi

Karanlıktaki Çığlık Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Karanlıktaki Çığlık filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Karanlıktaki Çığlık filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Karanlıktaki Çığlık, internetin geleneksel arama motorları tarafından erişilemeyen büyük kısmıdır. Uzmanlar arama motorları üzerinden erişilebilen içerim %1'inden daha az olduğu tahmin etmektedir. 'Ludovico 122' adındaki genç bir YouTuber Dark Web'in sekizinci seviyesine ulaşmaya çalışır. Bu süreci izleyicileri için kayıt altına alan genç, hayatını değiştirecek korkunç sürprizlerle karşılaşır.

Yönetmen: Diego Savignano

Senaryo: Nicolás Onetti, Diego Savignano

Oyuncular: Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernández, Clara Kovacic, Nadia Ozan, Germán Baudino, James Wright, Laura Gaffuri, Pablo Vilela

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Dark Web: Descent Into Hell

Yapımcı Firma: Atlantik

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Arjantin, Yeni Zelanda

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 79 dk.

Dağıtıcı Firma: TME Films

Vizyon Tarihi: 17.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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