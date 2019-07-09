Karamürselli güreşçiye karşılama töreni

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, küçük orta büyük boy kategorisinde birinci olan Mert Altın, Karamürsel'de coşkuyla karşılandı.

Altın için Karamürsel 4 Temmuz Sarıkum Mahallesi'ndeki evinin önünde karşılama töreni düzenlendi.

Törene, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, eski yağlı güreşçi altın kemer sahibi Ahmet Taşçı, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım bir konuşma yaparak, Karamürsel'in gururu olan şampiyonu tebrik etti.

Yıldırım, "Şampiyonumuz Karamürsel'in gururu oldu. Bundan sonra kendisinden başpehlivanlığa kadar çıkıp şampiyonluklar getirmesini istiyoruz. Karamürsel Belediyesi olarak pehlivanlarımızın yanındayız. Ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Karamürsel'imize hayırlı olsun. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyorum." dedi.

Tören, yapılan duanın ardından son buldu.

Kaynak: AA