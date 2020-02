Karamürsel'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

21.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:40

Karamürsel ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba'nın izinli olması dolayısıyla yerine vekaleten bakan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.

Toplantıda konuşan Karabulut, her gün çok sayıda insanın otobüslerle seyahat ettiğini belirterek, "Yolcularımızın can güvenliklerini sağlamak için yasal ve ahlaki kurallara uygun hareket etmeliyiz. Bir yerde kaza varsa, orada mutlaka bir noksan vardır. Bunların tespiti ve giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Yolcu taşımacılığı her ne kadar özel sektör işi de olsa kamu hizmeti görülmektedir. Firmalarımız bu bilinçle hareket etmeliler. Bizler de denetimlerimizi ve uygulamalarımızı, bu bilinçle yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekaleten bakan Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider ise İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ve uygulamalarla, kazalarda önemli düşüşlerin yaşandığını belirterek, denetimleri hassasiyetle sürdürdüklerini kaydetti.

Bazı otobüs firması yetkilileri de sorunlarını dile getirerek, çözüm önerileri sundu.

Toplantıya, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Sevinç, 2 Nolu Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş, 127 Nolu Karamürsel Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek, 27 Nolu Karamürsel Handere Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Özçınar ile bazı otobüs yazıhanelerinin işletmecileri katıldı.

Kaynak: AA