Karamürsel'de D-130 karayolu yeşillendirildi

16.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:26

Kentteki ana arterleri akıcı hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehirdeki ana yol ve caddeleri yeşillendirerek modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi'nden geçen D-130 karayolu çevresinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

YÜZLERCE GOLDRİDER FİDAN DİKİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında Dereköy Mahallesi'nden geçen D-130 Karayolu'nun 828 metrelik kısmı boyunca yol çevresine yüzlerce fidan dikildi. Dikim öncesinde, alanda iş makinesi ile diri örtü temizliği ve şevlendirme yapıldı. Alan fidan dikimine hazır hale getirildikten sonra aplikasyon yapılıp çukurlar açıldı. Dikilen fidanların yanına kazıkları çakılarak bağlanmaları yapıldı ve alandaki taşlar temizlenerek toprağın tesviyesi gerçekleştirildi.

MODERN GÖRÜNÜM

Doğaya ve yeşile büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin boş alanlarını da yeşillendiriyor. Şehir içerisindeki ana yol ve caddelerin yan kısımlarındaki boş alanlar yeşillendirilerek modern görünüme kavuşturuluyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların memnuniyeti kazanılıyor

Kaynak: Bültenler