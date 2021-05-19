Karamürsel'de bahçeye devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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Karamürsel'de bahçeye devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Karamürsel'de bahçeye devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafriyat kamyonunun bahçeye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafriyat kamyonunun bahçeye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İbrahim K'nin (34) kullandığı 41 DY 578 plakalı hafriyat kamyonu, Karapınar Mahallesi'nde bir bahçeye devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen kamyon ise ekiplerin çalışmasıyla bahçeden alındı.

Karamürsel'de bahçeye devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Karamürsel'de bahçeye devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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