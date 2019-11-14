Karamollaoğlu'ndan Rabia Naz'ın babasının gözaltına alınmasına tepki: Adeta gözdağı vermektedirler

14.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:02

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl mahkemeye sevk edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu gelişmelerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Rabia Naz'ın akıbetini araştıran babasına yapılan muamele içler acısıdır. Acılı babayı daha önce akıl hastanesine yatırmak isteyenler bugün gözaltına alarak adeta gözdağı vermektedirler." dedi.

"BU KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Karamollaoğlu paylaşımında, "Rabia Naz'ın şüpheli ölümü ile ilgili olarak acılı baba Şaban Vatan başta olmak üzere, gazetecilerin ve kamuoyunun susturulmaya çalışılmasını hiçbir akıl, hiçbir vicdan kabul edemez. Herkes bilmeli ki bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum devlet adalet ile kaimdir, bugün ayarı bozulan kantar gün gelir sizi de tartar, hiç kimse unutmamalı ki adalet herkes için lazımdır!" ifadelerini kullandı.

RABİA NAZ'A NE OLDU?

12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı şekilde bulunan ve hastaneye kaldırılan Rabia Naz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz'ın şüpheli ölümü kayıtlara intihar olarak geçti.

Rabia'nın babası Şaban Vatan yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanıyor. Baba, kızını öldüren kazadan Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin sorumlu olduğunu iddia ediyor.