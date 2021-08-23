Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk açıklaması: Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam

Son dönemde liderlik ve ittifak açıklamalarıyla görüş ayrılıklarının fitilini ateşleyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi. Her partinin içinde farklı görüşe sahip insanlar olabileceğini kaydeden Karamollaoğlu, "Bunu prensipte zenginlik olarak görürüm. Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam" dedi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görüş ayrılığı yaşadığı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamaları hakkında değerlendirmede bulundu.

"ISRARI İSABETLİ BULMAM"

"Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam" diyen Karamollaoğlu, Altaylı'nın "Milli görüş lideri kim?" sorusuna karşın da, "Liderlik bir makam değil bir sıfattır. Oğuzhan Bey bizim Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız. Ben de Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak görev yapıyorum şu anda. Ha, liderlik bana göre yerine göre abiliktir, dostluktur. Bundan dolayı bir insan herkesi lider olarak kabul edebilir. Çünkü makam olmadığı için bir yaklaşım tarzı, bir sıfat. Siz bunu herkese verebilirsiniz. Oğuzhan Bey'i insanlar lider olarak benimserler, kimsenin de itirazı olmaz ama bu makam değil ki" ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİP İNSANLAR OLUR"

Altaylı'nın "Oğuzhan Bey sanki parti yönetimiyle farklı görüşe sahipmiş gibi tavır içinde uzunca bir müddettir. Siz içinizden çıkmış AK Parti'ye sert bir muhalefet yaparken, Oğuzhan Bey AK parti ile ılımlı hatta dostane bir ilişki içinde. Bu ayrımın temel sebebi nedir?" sorusuna Karamollaoğlu, "Parti içi meseleleri medya önünde tartışmayı isabetli görmüyorum. Her partinin içinde farklı görüşlere sahip insanlar olur. Politikalar oluşturulurken herkes aynı görüştedir demek mümkün değil. Ancak partinin görüşü ortaya çıkıp deklare edildikten sonra görüşmeler, halka hitap o istikamette gerçekleştirilir" dedi.

"OĞUZHAN BEY DÜŞÜNCELERİMİ BİLİYOR"

Asiltürk için, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız" diyen Karamollaoğlu, "Kendisinin farklı düşünceleri de var. Geçmişte AK Parti ile de bir takım temaslarda bulunuldu. Oğuzhan Bey de biliyor. (Benden önce) Oğuzhan Bey benim tavrımı da düşüncelerimi de kanaatimi de biliyor. Bundan dolayı da bir açıklama yapılacağı zaman elbette siyasi bir parti olarak, biz yüksek istişare kurulunu oluşturduk, onun arkasından da orada yaptığımız görüşmeler neticesinde de politikalarımız, bizim esas itibariyle başkanlık divanında da görüşülüp genel idare kurulunda karara bağlanır. Bizim tüzüğümüz çok açık. Son kararı verecek olan genel idare kuruludur. Bundan önce farklı fikirlerin gündeme gelmiş olmasını ben prensip itibariyle bir zenginlik olarak görürüm. Ama haddinden fazla ısrar, yani bunsuz olmaz gibi bir yaklaşımı da isabetli bulmam. Bunu bütün arkadaşlarımı da bilirler" diye konuştu.