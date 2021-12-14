Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit - Haberler
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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit
Haberler.com - Haberler | Politika

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övgüler düzdü. İttifak konusuyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi. Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP'ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey'le, Meral Hanım'la bunda birleşiyoruz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay'a verdiği röportajda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜ

İttifak konusuyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi. Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP'ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey'le, Meral Hanım'la bunda birleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

MADIMAK KATLİAMI'NA DEĞİNDİ

1993'te belediye başkanı olduğu Sivas'ta yaşanan Madımak Katliamı'yla ilgili değerlendirmelerden bulunan Karamollaoğlu, "O gün olayları önlemek için yaptığım konuşmaya baksınlar. 2 Temmuz'da Sivas, üç gün sonra 5 Temmuz'da Başbağlar. Karanlık noktalar var. Kent güvenliğinden kimlerin sorumlu olduğu belli. İnfial çok büyük, işi çığırından çıkardılar." diye konuştu.

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