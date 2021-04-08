SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
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SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu emekli amirallerle ilgili cezayı mahkemenin vermesi gerektiğini belirterek, "Onların varsa eğer bir cezası mahkeme vasıtasıyla o ceza verilsin.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu emekli amirallerle ilgili cezayı mahkemenin vermesi gerektiğini belirterek, "Onların varsa eğer bir cezası mahkeme vasıtasıyla o ceza verilsin. Mahkeme ceza verir, iktidarlar değil" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir otelin toplantı salonunda düzenlenen partisinin Sakarya il başkanlığı kongresine katıldı. Kongreye tek aday olarak katılan Hasan Zengin, yeniden il başkanı seçildi. Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada, "Emekli 104 tane amiral, muvazzaf değil, kıyafetini çıkarmış, emekli olmuş. Türkiye'nin gidişatını deklarasyon yayınlamışlar. Vay, siz ihtilal çağrısında bulunuyorsunuz. Akıllarından geçiyor mudur bilmem ama bunu yapmak için o amirallerin bir kısmını nasıl gözaltına aldıysanız mahkemeye de verin, onların varsa eğer bir cezası mahkeme vasıtasıyla o ceza verilsin. Mahkeme ceza verir, iktidarlar değil, meclis değil, cumhurbaşkanı değil veya meclis başkanı değil. Mahkemeler ceza verir. Böyle bir konu gündeme geldi. Bunun altında ne yatıyor bilmem." dedi.

SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN
SAKARYA KARAMOLLAOĞLU ONLARIN VARSA EĞER BİR CEZASI MAHKEME VASITASIYLA O CEZA VERİLSİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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