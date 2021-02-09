Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak görevine başladı
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak görevine başladı

09.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:56
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Namık Ak, Prof. Dr. Mehmet Akgül'den törenle görevi devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Namık Ak, Prof. Dr. Mehmet Akgül'den törenle görevi devraldı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende konuşan Ak, el birliği ile çalışarak Karaman'ı ve ülkeyi daha yüksek seviyelere taşıyacaklarını söyledi.

Karaman'ın Yunus Emre ile tanınan bir il olduğunu vurgulayan Ak, "Bu bir bayrak yarışıdır. Rektörümüz Mehmet Akgül'ün bırakmış olduğu yerden üniversitemizin içini doldurularak Karaman ve Türkiye'mize katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Akgül ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine vermiş olduğu emaneti Prof. Dr. Namık Ak'a teslim ettiğini belirterek, "İnşallah sizler de üstünü katlayarak milletimiz ve memleketimiz için, Karaman için daha iyi şeyler yaparsınız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Akgül, Ak'a cübbe giydirerek, çiçek takdim etti. Rektör Ak ise yaptığı hizmetlerden dolayı Akgül'e plaket takdim etti.

Rektör Ak'ın uğurladığı Akgül'ün, üniversite yöneticileri ve daire başkanlarıyla vedalaşmasıyla program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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