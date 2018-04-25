Karamanlı'da Yağmur Duası

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yağmur duası yapıldı.



Karamanlı Belediyesi tarafından Karamanlı Barajı piknik alanında düzenlenen programa, yaklaşık 400 kişi katıldı.



Programda, müftülük personeli tarafından yağmurun bereketi anlatıldı, bilinçli su kullanımı hakkında bilgi verildi.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yağmur duasının gerçekleştirildiği programda katılımcılar birlikte namaz kıldı.



Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Allah'tan yaptıkları yağmur duasının kabul olmasını ve bol ve bereketleri bir sezon dileğinde bulunduklarını belirtti.



Başkan Selimoğlu, bölgenin yeterli seviyede yağış almamasına dikkati çekerek, "Karamanlı Barajımızda su seviyesi yüzde 15 oranına düştü. Bağ, bahçe, tarla ve hayvanların ihtiyacı olan su kaynaklarındaki azalma nedeniyle sıkıntılı bir döneme girmek üzereyiz. Bu kurak dönemi en az zarar ile geçirebilmemiz için yağmura ihtiyaç duymaktayız. Bugün burada açılan ellerin Allah katında kabul görmesini diliyoruz." dedi.



Programın sonunda belediye tarafından ikramda bulunuldu.