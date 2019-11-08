Karaman Ziraat Odası toprak analizini ücretsiz yapacak

08.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:08

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 50 dekarın üzerindeki arazilerin toprak analizinin Karaman Ziraat Odası laboratuvarında ücretsiz yapılacağını belirtti.

Bayram yaptığı yazılı açıklamada Karaman Ziraat Odasında hizmet veren, mühendislerden oluşan toprak numunesi alma ekibinin Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri doğrultusunda 50 dekar ve üzeri arazilerden GPS cihazı ile koordinatları belirleyerek toprak numuneleri alacaklarını kaydetti.

Ekibin her hafta müracaatları değerlendirerek, belirlenen bölgelerden toprak numuneleri alarak ücretsiz toprak analizlerinin yapılmasını sağlayacaklarını ifade eden Bayram açıklamasında şunları kaydetti:

"Toprak analizleri ile o toprağın özellikleri belirlenir ve o toprağa verilecek en uygun gübre çeşidine karar verilir. Toprak analizlerine göre verilecek gübre miktarına ve çeşidine karar verilmesi ürün miktarını ve ürünün kalitesini arttırmakta en önemli yollardan birisidir. Tarlasının toprak analizi yapılan çiftçilerimizde bilgilendirilecek. Hedefimiz bu bölgemizdeki bütün çiftçileri toprak analizi konusunda bilinçlendirmek ve bölgemizi daha verimli tarım topraklarına kavuşturmaktır. Bunun için de hizmetlerimizin ve çalışmalarımızın devam edecek."

Kaynak: AA