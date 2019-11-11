Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram, mısır üreticilerini dolandırıcılara karşı uyardı

11.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:50

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, mısır üreticilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Mehmet Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Çiftçilerimiz mısır hasadının başlaması ile birlikte ürünlerini en iyi fiyata satmak isteyecektir. Fakat son günlerde kendilerine tüccar görüntüsü veren dolandırıcıların ortaya çıktığına dair üreticilerimizden şikayetler gelmektedir. Mısır hasadının yoğunlaştığı şu günlerde üreticilerimiz bu türlü kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Üreticilerimiz kendilerine alıcı kılığında gelenlerden vergi levhası, şirketin ticari sicil gazetesinde yer alıp almadığı, ticaret odasında kayıtlı olup olmadığını araştırmaları ve her şeyden emin olduktan sonra ürünlerini satmaları gerekiyor. Kendilerine tüccar olduğunu belirterek gelen kişi zaten yalan söylüyorsa ve amacı çiftçiyi dolandırmaksa, bu araştırmadan çekinip ortadan kaybolacaktır. Üreticilerimizin özellikle mısırlarını gönderecekleri kamyonların plakalarını almaları gerekiyor. Bizim iyi niyetle alışveriş eden tüccarlara sözümüz yok, fakat çiftçiyi dolandırmak adına tüccar kimliğine bürünenler hem üretici hem de gerçek tüccarları mağdur edemesin diye bu önemli uyarıyı yapmakta yarar görüyoruz" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA