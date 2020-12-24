Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:48
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AA'nın

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Işık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Işık, yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami "İran'da Çocuk Koronavirüs Hastaları", haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de Yeğene Veda", spor kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Işık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerine teşekkür etti.

Doğru, tarafsız ve hızlı habercilikte deneyim kazanmış olan AA tarafından çekilen fotoğrafların nitelikli olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları seçmekte zorlandım, çekenlerin ellerine sağlık. AA'nın Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, var olmasını diliyorum. Gerçekten de var olması gereken bir kurum. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilikte üstüne bir kurum olduğunu da düşünmüyorum. AA'nın aynı zamanda diğer ajansların da kendilerini geliştirmesinde büyük katkısı olduğuna inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump İsmail Demir Mustafa Şentop Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Coşkun Sabah Merve Dizdar Demet Akalın Furkan Palalı
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:12:08. #1.15#
title