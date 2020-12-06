Karaman Valisi Işık: "O sendikacı toplantıda bile yoktu"
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Karaman Valisi Işık: "O sendikacı toplantıda bile yoktu"

06.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:41

Karaman Valisi Işık: "O sendikacı toplantıda bile yoktu" Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir sendikacının, katıldığı televizyon programında Ermenek'te maaşlarını alamadığı için eylem yapan işçilerin sorunlarının çözümü için yapılan toplantıyla ilgili yaptığı açıklamaların asla...

Karaman Valisi Işık: "O sendikacı toplantıda bile yoktu"

KARAMAN - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir sendikacının, katıldığı televizyon programında Ermenek'te maaşlarını alamadığı için eylem yapan işçilerin sorunlarının çözümü için yapılan toplantıyla ilgili yaptığı açıklamaların asla gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Vali Işık, "4 Aralık Cuma günü Olay TV'nin saat 13.00 haberlerine bağlanan Bağımsız Maden İş Sendikası eğitim uzmanı olan şahıs, aynı gün benimle 2 sendika ve 2 işçi temsilcisinin katıldığı toplantıda kendisinin de bulunduğunu, bu toplantıda İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun söz geçiremediği işverene Vali olarak kudretimin yetmediğini söylediğim şeklinde gerçek dışı ifadeler kullanmıştır. Kendisi toplantıda bulunmadığı gibi toplantıda bu anlama çekilecek bir konuşmam dahi olmamıştır. Bu ifadelerle gündemde kalmaya çalışma gayretinden başka bir şey değildir. Denize düşen yılana, devletin emeğin yanında yer almasından rahatsız olan, devletle işçiyi karşı karşıya getirmekten başka çözüm üretemeyen sözde sendikacı ise yalana sarılır" ifadelerini kullandı.

Valilik o toplantıya katılanların görüntülerini paylaştı

Karaman Valiliği'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Vali Mehmet Alpaslan Işık ile görüşmeye gelen kişilerin sendika temsilcilerinden Tahir Çetin, Kamil Kartal ve işçi temsilcilerinden Barış Karagöz ve İbrahim Yılmaz olduğu görüldü. Görüntülerde Bağımsız Maden İş Sendikası eğitim uzmanı Başaran Aksu'nun olmadığı belirtildi.

Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'
Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'
Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'
Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'
Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'
Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'
Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'
Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'
Karaman Valisi Işık: 'O sendikacı toplantıda bile yoktu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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