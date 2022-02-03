Karaman Valisi Işık, kaymakamlara başarı belgesi verdi
AA, Murat Özünal - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, görev süresi dolan Başyayla Kaymakam Vekili Muttalip Çetin ve Sarıveliler Kaymakam Vekili Ayşegül Efe'ye başarı belgesi verdi.
SARIVELİLER, KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, görev süresi dolan Başyayla Kaymakam Vekili Muttalip Çetin ve Sarıveliler Kaymakam Vekili Ayşegül Efe'ye başarı belgesi verdi.
Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlenen programda Işık, görev süresince üstün gayret ve başarılı çalışmalar gösteren kaymakamlara başarı belgesini taktim etti.
Işık kaymakamların görev yaptıkları her yerde başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını kaydetti.
AA / Murat Özünal - Güncel