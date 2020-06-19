Karaman Valisi Işık, görevine başladı
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Karaman Valisi Işık, görevine başladı

Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık, görevine başladı.

Karaman Valisi Işık, görevine başladı
19.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:05

Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık, görevine başladı.

Işık'ı, valilik binası önünde Vali yardımcıları Hakkı Çınarsoy ve İbrahim Türkoğlu, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı.

Işık, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaman Valiliği için kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Türk dilinin başkenti, Atatürk'ün Ata diyarı, Hz. Mevlana'nın annesi, kardeşi ve yakınlarının bağrına girdiği bu kutsal topraklarda görev yapmanın heyecanı içinde olduğunu belirten Işık, "Ben 2006 ve 2012 yıllarında yine teftiş dolayısıyla Karaman'da bulundum. O zamanlar Ermenek ve Ayrancı ilçelerinde teftişte bulundum. Daha sonra da merkezde bulundum. Karaman'ın sosyo-ekonomik yapısını yakından biliyorum. Bu 6 yıllık aradaki süreçte gelişimlerini de çok iyi izledim. Karaman'ın artı yönlerini bildiğimden dolayı, eksi yönlerimizi de tamamlayarak şehre çok faydalı görevler yapacağız. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan buradan giderken bir 'Allah razı olsun' alırsak bizim için en büyük makam odur. Burada tarafsız olarak adil bir şekilde hiç kimsenin güdümüne girmeden görev yapmayı kendime bir ilke edindim. İnşallah o şekilde de görevimi tamamlayarak, buradan huzur içerisinde ayrılacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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