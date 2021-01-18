Karaman Valisi Işık, Goalball Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti
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Karaman Valisi Işık, Goalball Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti

18.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:24
Karaman Valisi Işık, Goalball Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde kentte hazırlık kampına giren Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde kentte hazırlık kampına giren Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Işık, Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda antrenörler eşliğinde olimpiyatlara hazırlanan milli takımın çalışmaları hakkında Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'dan bilgi aldı.

Ülkemizi temsil eden başarılı sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek, başarı ve kolaylıklar dileyen Işık, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, Goalball Kadın Milli Takımını ağırlamaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından düzenlenen gösteri maçı ile sona erdi.

Vali Işık'a ziyaretinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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