Karaman Türk Halk Müziği korosundan Yunus Emre klibi (1)

Karaman Türk Halk Müziği korosu, 30 farklı tarihi ve turistik mekanda Yunus Emre şiirlerini seslendirerek, 9 dakikalık klip çekti.

UNESCO tarafından 2021'in Yunus Emre Yılı ilan edilmesi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Karaman Türk Halk Müziği Korosu, klip hazırlamaya karar verdi.

Çalışma kapsamında, koro üyeleri çeşitli enstrümanlar kullanarak, 30 farklı tarihi ve turistik mekanda Yunus Emre şiirlerinin uyarlandığı türküleri seslendirdi. Çekilen bu görüntülerden 9 dakikalık klip oluşturuldu.

Proje sorumlusu Barış Erkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaman Türk Halk Müziği Korosu'nun tamamen gönüllü kişilerden oluştuğunu söyledi.

Topluluğun öğretmen, doktor, veteriner ve ev hanımı gibi farklı meslek gruplarından kişilerin oluştuğunu aktaran Erkılıç, kısa adının Koro Akademi olduğunu belirtti.

UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre Anma Yılı olarak ilan edildiği hatırlatan Erkılıç, "Biz de Yunus Emre'yi anma adına bir video klip çalışması yapmaya karar verdik. Klibi hazırlarken Türkçe'nin başkenti olan Karaman'ı ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i de projeye dahil ettik." dedi.

Erkılıç, çalışmada, kent genelindeki 30 farklı tarihi ve turistik mekanda Yunus Emre şiirlerinden uyarlanmış türküleri seslendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Klipte, Yunus Emre'yi ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i ön plana çıkardık. Mekanları da buna göre seçtik. Çektiğimiz kliple Yunus Emre'yi ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i dünyaya tanıtmaya amaçladık. Klibe Yunus Emre'nin 'Bana Seni Gerek Seni' şiirinin adını verdik. Çalışmamızda Yunus Emre'ye ait şiirlerden yararlandık, üç eser kullandık. Kullandığımız üç eserin birini şiir haliyle, diğer ikisini de bestelenmiş hallerini kullanarak türkü formunda seslendirmeye çalıştık."

Koro üyelerinden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gizem Saygılı da klibin kültür turizmine önemli katkısı olacağına inandığını belirtti.

Klipte enstrüman çalan Hakkı Küçükşen ise salgın koşullarında güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını dile getirerek, "Pandemi nedeniyle daha çok gidilecek mekan vardı ancak çekimler yapılamadı. Pandeminin el verdiği şekilde çekimlerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal