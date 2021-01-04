Karaman Milletvekilleri Şeker ve Eser'den kapalı sistem sulama projesi müjdesi
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Karaman Milletvekilleri Şeker ve Eser'den kapalı sistem sulama projesi müjdesi

04.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:04
Karaman Milletvekilleri Şeker ve Eser'den kapalı sistem sulama projesi müjdesi

AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman tarımı için hayati önem taşıyan sulama projesinin onaylandığını bildirdiler.

AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman tarımı için hayati önem taşıyan sulama projesinin onaylandığını bildirdiler.

Şeker ve Eser, yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Karaman Baraj ve Göletleri Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması" işleri kapsamında Gödet ve Deliçay barajlarından klasik sulama yapılan brüt 16 bin hektar arazinin basınçlı borulu sisteme dönüştürülmesi amacıyla yapılacak olan projenin ihalesinin Tarım Bakanı tarafından onaylandığını belirttiler.

Vekillerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İhalenin ivedilikle yapılarak, Karaman için hayati öneme sahip bu projenin gerçekleşmesi ile Karaman ovasında modern sulama sistemine geçilerek tarımda; sulama maliyetlerinin düşmesi, verimlilik artışı ve su tasarrufu sağlanacaktır. Amacımız bütün baraj ve göletlerimizin kapalı sulama sistemlerinin yapımının kısa sürede tamamlanması ile baraj ve göletlerimizde depolanan suyla Karaman ovasını buluşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Tarım Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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