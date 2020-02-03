Karaman köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi
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Karaman köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdiKARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

03.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:43
Karaman köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

KARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Evde beslediği kedisini gece dışarı gezdirmeye çıkaran , evinin yakınındaki parka gitti. Parkta bulunan bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan kedi, ağaca tırmanarak kurtuldu. Ancak bir süre sonra ağaçtan inmeye çalışan kedi, Ayşe Oğuz'un da çabalarına rağmen inemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye görevlisinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı kedi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Karaman köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi
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