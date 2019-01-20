Karaman Kedisini Omzunda Gezdirdi

Kedisini omzunda gezdirdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde omzunda kedisiyle dolaşan bir kişi güzel görüntüler oluşturdu. Bir elinde kova diğerinde çuval bulunan Murat Karadeniz (60), kedisini bir süre omzunda taşıdı.

Ermenek'te kent merkezinde kedisini omzunda taşıyan Murat Karadeniz,güzel görüntüler oluşturdu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bir elinde kova diğerinde çuval olması nedeniyle kedisini omzunda taşıyan Murat Karadeniz çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Kaynak: DHA