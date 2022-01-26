Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

Karaman İl İstihdam Kurulunun 2022 yılının ilk toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı salonunda gerçekleştirilen ve yılda dört kez yapılan toplantıda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Denetim Kurulu raporu kurula sunuldu.

Sonrasında bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu, 2021 yılının genel değerlendirilmesi, 2022 yıllık işgücü planının onaya sunulması, 2022 yıllık faaliyet raporunun onaya sunulması ile 2022-1 dönemi engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma projeleri başvurularının kurul görüşüne sunulması ile ilgili konular ele alındı.

İlgili kurum müdürlerinin de katıldığı geniş kapsamlı toplantı görüş ve temennilerin ardından sona erdi.