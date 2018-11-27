Karaman Heyeti, Tıp Fakültesi İçin Ankara'da Görüşmelerde Bulundu

AK Parti Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Avukat Selman Oğuzhan Eser, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan Ankara'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanlığında Bakan Yardımcıları Halil Eldemir, Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Prof. Dr. Muhammet Güven'in yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç ile görüşen heyet, yeni kurulan KMÜ Tıp Fakültesinin, Karaman Devlet Hastanesi ile afiliasyonunun gerçekleştirilmesi konusunda görüşmelerde bulundu. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - KARAMAN