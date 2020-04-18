KARAMAN Ermenek'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındı Ermenek'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronvirüs vakalarının görülmesi üzerine 1 köy ve 9 mahalle karantina altına alınırken ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlandı.

Ermenek'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronvirüs vakalarının görülmesi üzerine 1 köy ve 9 mahalle karantina altına alınırken ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlandı.

Ermenek'te İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı, Güllük ve Seyran Mahalleleri ile Ardıçkaya köyü Covid-19 pozitif tanısı konan hastaların filyasyon çalışmasında fazla kişiyle temas etmeleri ve il dışından gelen kişilerin fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Bu kapsamda mahallelerin giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınıp, maskesiz çıkmaya yasağı getirildi. Ayrıca Ermenek kent merkezi, Güneyyurt ve Kazancı Beldesi ve köylerde pazarların kurulması geçici bir süre durduruldu. Başta ilçe merkezi olmak üzere belde ve köylere giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu kapsamda jandarma ve poliste kontrol noktalarında uygulama yapıyor.

Kaynak: DHA