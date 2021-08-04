Karaman'dan Manavgat'a iş makinesi desteği
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Karaman'dan Manavgat'a iş makinesi desteği

Karaman'dan Manavgat'a iş makinesi desteği
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da hafriyat işiyle uğraşan bir gurup sanayi esnafı, 3 iş makinesini kamyonlara yükleyerek yangın bölgesine götürdü.

Karaman'da hafriyat işiyle uğraşan bir gurup sanayi esnafı, 3 iş makinesini kamyonlara yükleyerek yangın bölgesine götürdü.

Karaman Madeni Tornacılar, Kaynakçılar, Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde başlayan orman yangınlarının herkes gibi kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.

Bir yardım kampanyası başlatmayı düşündüklerini sonra, bundan vazgeçip daha yararlı nasıl olabiliriz düşüncesi içine girdiklerini ifade eden Özbay, şunları kaydetti:

"İnsani yardım malzemeleri için gerek yardım kuruluşları gerekse Valiliğin başlattığı kampanya var. Hepimiz bu kampanyalara bireysel olarak destek oluyoruz. Manavgat'ta yetkililerle görüştük. Görüşmelerimizde yangına müdahalede iş makinelerine ihtiyaç olduğunu öğrendik. Hafriyat işiyle uğraşan arkadaşlarımız gidebileceklerini söylediler. Emek Hafriyat Ferhat Ayangül, elemanı Fatih Duran, Karaman Hafriyat sahibi Hakan Aşağıdere, elemanı Recep Çiçek, Yalçın Hafriyat sahibi Yasin Yalçın ve elemanı Mehmet Torun 3 iş makinesini kamyonlara yükleyerek bölgeye hareket ettiler."

Bu makinelerin operatörleriyle birlikte ihtiyaç bitene kadar yangın bölgesinde kalacağını sözlerine ekleyen Özbay, "Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi iş sezonu olmasına rağmen bu fedakarlığı gösterdiler. Bir ağacı bile yanmaktan, bir kaplumbağayı bile ölmekten kurtarırsak ne mutlu bize." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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