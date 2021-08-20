Karaman'dan Manavgat'a bir yardım kamyonu gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'dan Manavgat'a bir yardım kamyonu gönderildi

Karaman'dan Manavgat'a bir yardım kamyonu gönderildi
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlardan oluşan kamyon Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Karaman'da hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlardan oluşan kamyon Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Karaman Valiliğinin düzenlediği ve Karaman Sivil Toplum Platformunun da destek verdiği kampanya kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan 20 ailenin beyaz eşya ihtiyacını karşılamak için bir kamyon yardım malzemesi toplandı.

Yardım kamyonu Piri Reis Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle yangın bölgesine uğurlandı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Manavgat ilçesine bağlı Belenobası köyünün tamamen yandığını söyledi.

O köyde bulunan ve her şeyini kaybeden 20 aile için yardım kampanyası başlattıklarını ve beyaz eşya ile mutfak eşyalarının bulunduğu yardım kamyonunu bölgeye gönderdiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bir köy var uzakta dedik ama o köyü yüreğimizde hissettik. Kaymakam adayımız olan Veli Beyin kendi köyü olan Belenobası köyünü belirledik. Oradaki 20 aile için bir yardım kampanyası başlattık. Bu yardım kampanyasında sağ olsunlar Karaman halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sivil toplum platformumuz ve partilerimiz hiç bir ayrım gözetmeksizin katkıda bulundular. Biz bu yirmi aileye tüm ev eşyalarını alacak şekilde yardım kampanyamızı başlattık bugün onun ilk etabı olan beyaz eşya ve mutfak eşyalarını gönderiyoruz. Bundan sonraki süreçte de diğer eşyalarını göndereceğiz. Hepsinin evini tamamen yeniden inşa etmiş olacağız. Sel bölgesine de yardımda bulunacağız."

Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir de yardım kampanyasının devam ettiğini belirterek, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Derya Yanık Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin İrem Derici Haluk Levent Aleyna Tilki Davut Güloğlu
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karaman'dan Manavgat'a bir yardım kamyonu gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 10:46:24. #1.15#

title