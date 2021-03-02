Karaman'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Karaman'da, okul öncesi, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Karaman'da, okul öncesi, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

Gevher Hatun Mahallesinde bulunan Vali Ali Akan İlkokulu bahçesi, uzun süre sonra çocuk sesleri ile inlerken, öğretmenler çocukları sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyardı.

Öğretmenlerin ders başında temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını öğrencilere tekrar tekrar anlattığı görüldü.

Sınıflar kurallara uygun düzenlenirken 4. sınıf öğrencisi Kübra Boyacı, okuluna ve arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, herkesin kurallara uymasını istedi.

Öğrencilerden Eylem Uguz okula geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, özellikle büyüklerin salgının önlenmesi için kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Burak Çakan Tugan, "Okuluma arkadaşlarıma kavuştum. Mutluyum. Herkes kuralları uysun, yoksa bu hastalık geçmez. Biz de okulumuzdan, arkadaşlarımızdan uzak kalmak zorunda kalırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin