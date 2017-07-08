Karaman'da Yangın

Karaman'da bir evde çıkan yangında karı koca dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Hacıcelal Mahallesi Şehit Yahya Kızılay Caddesinde bulunan 4 katlı bir evin 2.katında ocağın açık unutulması nedeni ile yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Dumandan etkilenen Mehmet Tanrıverdi (55) ve eşi Durkadın Tanrıverdi'ye (50) ambulansta verilen oksijen sonrası Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.