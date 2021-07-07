Karaman'da UMKE tarafından yapılan "doğal afet" tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Karaman'da UMKE tarafından yapılan "doğal afet" tatbikatı gerçeğini aratmadı

Karaman'da UMKE tarafından yapılan 'doğal afet' tatbikatı gerçeğini aratmadı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da UMKE tarafından heyelan kaynaklı meydana gelen göçükte, kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Karaman'da UMKE tarafından heyelan kaynaklı meydana gelen göçükte, kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Gökçe köyünde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği heyelan sonrası yıkılan binada enkaz altında mahsur kalan yaralılara, UMKE ekipleri müdahalede bulundu.

UMKE ekipleri önce bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek enkaz altında kalanların olup olmadığını kontrol etti. Enkaz altında vatandaşların olduğunu belirleyen ekipler, molozları ve eşyaları temizleyerek ulaştığı yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.

Senaryo gereği yaralı 8 kişi, UMKE ekiplerince sahra hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra 112 ekiplerince Karaman'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Karaman UMKE sorumlusu Yasin Ergen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikata Konya, Aksaray ve Karaman'dan toplam 60 UMKE gönüllüsünün katıldığını söyledi.

Geçen yıl ülke genelinde bir çok afet yaşandığını aktaran Ergen, şunları kaydetti:

"Afetlere ön hazırlık olarak bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın da talimatıyla ülkemizde ve ilimizde meydana gelebilecek her afete hazır olabilmek için bu etkinlikler yapılıyor. Burada bir heyelan senaryosu işlendi. Enkazdaki yaralılarımıza ekiplerimiz müdahale etti. İlk müdahaleden sonra sağlık çadırlarına alındı. Sonra da Karaman'daki hastanelere sevkleri sağlandı. Başarılı bir tatbikat oldu. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Tatbikatı, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AFAD İl Müdürü Şerife Han, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve vatandaşlar takip etti.

Karaman'da UMKE tarafından yapılan 'doğal afet' tatbikatı gerçeğini aratmadı
Karaman'da UMKE tarafından yapılan 'doğal afet' tatbikatı gerçeğini aratmadı
Karaman'da UMKE tarafından yapılan 'doğal afet' tatbikatı gerçeğini aratmadı
Karaman'da UMKE tarafından yapılan 'doğal afet' tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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