Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ceylan yönetimindeki 70 FC 533 plakalı otomobil, Siyahser Mahallesi Mut Caddesi üzerinde önündeki tıra arkadan çarptı.
Kazada orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Menekşe Ceylan yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.