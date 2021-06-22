Karaman'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği verildi
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Karaman'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği verildi

Karaman'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun son Adli Yargı Kararnamesi sonrasında Karaman'dan farklı illere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun son Adli Yargı Kararnamesi sonrasında Karaman'dan farklı illere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Karaman Barosu tarafından düzenlenen veda yemeğine katılan Vali Işık, atamaları yapılan hakim ve savcılara Karaman'da görev yaptıkları süre içerinde verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

HSK Kararnamesi ile Konya Hakimliğine atanan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Nuri Özbey'i tebrik eden Vali Işık, Karaman'da görev yaptığı süre zarfında verdiği hizmetlerden dolayı Özbey'e teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında ailesi ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özbey de Karaman'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başta Vali Mehmet Alpaslan Işık olmak üzere birlikte çalıştığı kurum personeli ve Karaman halkına teşekkür etti.

Programın sonunda ataması yapılan hakim ve savcılara hatıra plaketi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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