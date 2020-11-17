Karaman'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiası

Karaman Valiliği, sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen güvenlik görevlisi hakkında inceleme başlattı.

Karaman Valiliği, sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen güvenlik görevlisi hakkında inceleme başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde yayın yapan bir internet sitesinde, Karaman'da bir kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisinin sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği şeklinde haber yayınlandığı anımsatıldı.

Valilik tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e karşı kişi ve kurumlarca hiçbir şekilde hakaret ve aşağılayıcı ifadelere yer verilmesine asla müsaade edilmeyeceği hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal