Karaman'da Sağlıklı Yol Projesi (Bisiklet ve Yürüyüş Yolu) yapım çalışmaları başlıyor
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Karaman'da Sağlıklı Yol Projesi (Bisiklet ve Yürüyüş Yolu) yapım çalışmaları başlıyor

Karaman'da Sağlıklı Yol Projesi (Bisiklet ve Yürüyüş Yolu) yapım çalışmaları başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

%50'sini Karaman Belediyesi'nin karşıladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankasının ise diğer %50'sini hibe ettiği projenin yüklenici firmaya iş teslimi yarın gerçekleşiyor.

Beş farklı bölgede (Piri Reis Parkı – 1982. Sokak – Namık Kemal Caddesi, 6 Nolu Sağlık Ocağı – 157. Sokak Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi, Ertuğrul Gazi Bulvarı – Larende Kapalı Pazarı – Ahmet Öktem Caddesi – 1292. Sokak – 1260. Sokak, Bifa Kavşağı – Piri Reis Parkı – Atatürk Caddesi – Abdülhamit Han Bulvarı – Ahi Evran Bulvarı, Çarşamba Pazarı önü – Şehit Hamza Çetin Bulvarı – Şehit Fethi Sekin Bulvarı – Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü – Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı – Yeni Stadyum) gerçekleşecek olan Bisiklet ve Yürüyüş Yolunun yarın yüklenici firmaya iş tesliminin yapılacağını ve çalışmaların hemen başlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; "Belediyemizce projelendirilen ve seçim vaatlerimizden birisi olan Sağlıklı Yol Projesi (Bisiklet ve Yürüyüş Yolu) şehrimize hayırlı olsun. Yapımına başlayacağımız projede, bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun yanı sıra yeşillendirme ve düzenleme çalışması da olacak. Beş farklı bölgede yapacağımız çalışmayla vatandaşlarımız huzur içerisinde yürüyüşünü yapabilecek, araç trafiğinden uzak güvenli bir şekilde bisiklet kullanabilecek. Karaman'ımızı hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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