Karaman'da Okul İnşaatları Gezildi

Karaman Valisi Fahri Meral beraberindeki Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ile birlikte belediye tarafından Siyahser ve Abbas mahallesine yaptırılan iki okulun inşaatını gezdi.



Kent Meydanı projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Karaman Belediyesine devredilen Anafartalar Ortaokulunun bulunduğu arsa ve okul binalarının yerine, Siyahser Mahallesi ve 19 Mayıs Okulunun bulunduğu alana toplam 40 derslikli iki yeni okul binası yapılıyor. Siyahser Mahallesinde 24 derslikli ve Abbas Mahallesinde 16 derslikli inşa edilen okullarda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Vali Fahri Meral ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ile birlikte inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, okul inşaatlarının tamamlanarak hizmete girmesi sonrasında, Karaman iki modern okula sahip olacağını belirtti.



Geçen yıl temeli atılan okul inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Vali Fahri Meral de, "Her iki okulumuz da inşallah kısa sürede tamamlanarak, önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacaktır" dedi. - KARAMAN