Karaman'da minare ile hilalin buluşması mest etti
Karaman'da tarihi Aktekke Camisi'nin minaresi ile hilalin oluşturduğu manzara görenleri mest etti.
29.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:19
Karaman'da tarihi Aktekke Camisi'nin minaresi ile hilalin oluşturduğu manzara görenleri mest etti.
1370 yılında Karamanoğlu Alaaddin Bey tarafından yaptırılan ve Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesinin bulunması nedeniyle Mader-i Mevlana Camisi olarak bilinen tarihi Aktekke Camisi'nin minaresi ve üzerine denk gelen hilal ile birlikte eşsiz bir görüntü oluşturdu. - KARAMAN
Kaynak: İHA