Karaman'da karla mücadelede yürütülecek çalışmalar ele alındı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında ilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin de katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Vali Işık, kış ayının yoğun geçtiği şehir merkezinde ve köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Işık, olumsuz hava şartların nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Toplantıda ilde etkisi altına alan yoğun kar yağışının il genelinde ve köylerde hayatı olumsuz etkilememesi ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.